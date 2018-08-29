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29.08.18 / 10:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» увеличилась на 12,5%

До 3,19 млрд рублей

Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО выросла на 12,5% за первое полугодие 2018 года в годовом выражении. Об этом в компании сообщили в среду.

Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности составила 3,19 млрд рублей. Выручка же увеличилась на 15,2% до 35,33 млрд рублей. А доналоговая прибыль составила 4,04 млрд рублей. При этом по результатам второго квартала, чистая прибыль компании составила 1,95 млрд рублей, показав рост в 10%, а выручка увеличилась на 13,4% до 18,84 млрд рублей.

Отметим, «Трансконтейнер» — ведущий российский оператор контейнерных интермодальных перевозок. Большая часть акций компании принадлежит АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (которой владеет РЖД). Остальные акции принадлежат группе Fesco и ООО «Енисей Капитал».

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