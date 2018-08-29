Все новости

29.08.18 / 21:13 Новости / Россия и мир

Путин и пенсионный возраст, США и ВТО. Итоги среды

В среду президент РФ Владимир Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста. В Минфине предварительно оценили эти предложения в 500 млрд рублей на шесть лет. Между тем стало известно, что США подали на Россию жалобу в ВТО, а ФГ «Будущее» подтвердила переговоры о смене владельца ее НПФ.

Коллаж АБН

Владимир Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста. В частности, повысить пенсионный возраст для женщин до 60, а не 63 лет, как предлагает правительство, а также сохранить льготы за людьми предпенсионного возраста.

По предварительным данным Минфина, предложения президента обойдутся бюджету в 500 млрд рублей за шесть лет. При этом потребуются уточнения в бюджетные планы и проектировки бюджета Пенсионного фонда.

США подали на Россию жалобу в ВТО. Вашингтон не доволен введенными Москвой дополнительными пошлинами на американские товары.

ФГ «Будущее» подтвердила переговоры о смене владельца ее НПФ. НПФ планируют передать компании Riverstretch Trading&Investments.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.