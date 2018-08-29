Путин и пенсионный возраст, США и ВТО. Итоги среды

В среду президент РФ Владимир Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста. В Минфине предварительно оценили эти предложения в 500 млрд рублей на шесть лет. Между тем стало известно, что США подали на Россию жалобу в ВТО, а ФГ «Будущее» подтвердила переговоры о смене владельца ее НПФ.

Владимир Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста. В частности, повысить пенсионный возраст для женщин до 60, а не 63 лет, как предлагает правительство, а также сохранить льготы за людьми предпенсионного возраста.

По предварительным данным Минфина, предложения президента обойдутся бюджету в 500 млрд рублей за шесть лет. При этом потребуются уточнения в бюджетные планы и проектировки бюджета Пенсионного фонда.

США подали на Россию жалобу в ВТО. Вашингтон не доволен введенными Москвой дополнительными пошлинами на американские товары.

ФГ «Будущее» подтвердила переговоры о смене владельца ее НПФ. НПФ планируют передать компании Riverstretch Trading&Investments.