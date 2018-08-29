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29.08.18 / 13:35 Новости / Россия и мир

Официальный евро превысил 79,5 рублей

Доллар - 68,14 рублей

В среду Центробанк РФ повысил официальный курс евро на 79,94 копеек. Регулятор установил курс на уровне 79,5594 рублей.

Вместе с тем официальный доллар подорожал на 75,4 копейки. Курс на завтра составляет 68,1451 рублей за «американца».

Добавим, на Московской бирже валюты торгуются в разнонаправленно. Курс доллара на 13:18 по московскому времени растет на 9,5 копеек и составляет 67,9650 рублей. В то же время евро теряет 2,25 копеек и торгуется по 79,3275 рублей.

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