Официальный евро превысил 79,5 рублей Доллар - 68,14 рублей

В среду Центробанк РФ повысил официальный курс евро на 79,94 копеек. Регулятор установил курс на уровне 79,5594 рублей.

Вместе с тем официальный доллар подорожал на 75,4 копейки. Курс на завтра составляет 68,1451 рублей за «американца».

Добавим, на Московской бирже валюты торгуются в разнонаправленно. Курс доллара на 13:18 по московскому времени растет на 9,5 копеек и составляет 67,9650 рублей. В то же время евро теряет 2,25 копеек и торгуется по 79,3275 рублей.