На Сампсониевском мосту изменят маршруты трамваев С 31 августа по 3 сентября и с 7 по 10 сентября

Из-за работ на Сампсоениевском мосту изменят маршруты трамваев №3 и №6. Об этом в среду сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Движение трамваев по мосту закроют с 20:00 31 августа до 16:00 3 сентября и с 20:00 7 сентября до 05:00 10 сентября. Трамваи №3 и №6 будут следовать в это время по измененным трассам.

Добавим, с 25 по 29 августа были изменены маршруты трамваев №23 и №30. Изменения были связаны с закрытием трамвайного движения по Среднеохтинскому проспекту у улицы Крюкова и у Синявинской улицы из-за строительства съездов.