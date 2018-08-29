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29.08.18 / 11:50 Новости / Петербург и Ленобласть

На Сампсониевском мосту изменят маршруты трамваев

С 31 августа по 3 сентября и с 7 по 10 сентября

Фото АБН

Из-за работ на Сампсоениевском мосту изменят маршруты трамваев №3 и №6. Об этом в среду сообщает  СПб ГУП «Горэлектротранс».

Движение трамваев по мосту закроют с 20:00 31 августа до 16:00 3 сентября и с 20:00 7 сентября до 05:00 10 сентября. Трамваи №3 и №6 будут следовать в это время по измененным трассам.

Добавим, с 25 по 29 августа были изменены маршруты трамваев №23 и №30. Изменения были связаны с закрытием трамвайного движения по Среднеохтинскому проспекту у улицы Крюкова и у Синявинской улицы из-за строительства съездов.

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