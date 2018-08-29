Минфин: Предложения по смягчению законопроекта о повышении пенсионного возраста обойдутся в 500 млрд рублей За шесть лет

Предложения президента РФ Владимира Путина по корректировке законопроекта о повышении пенсионного возраста обойдутся бюджету в 500 млрд рублей в течение шести лет. Об этом в среду заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, это потребует внесения уточнений бюджетных планов и проектировок бюджета Пенсионного фонда, передает РБК. Вместе с тем Силуанов подчеркнул, что эти инициативы «направлены на улучшение социального обеспечения людей, в первую очередь в предпенсионном возрасте».

Ранее в среду Владимир Путин выступил с рядом предложений по смягчению законопроекта о повышении пенсионного возраста. В частности, глава государства предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет (планировалось до 63 лет). Кроме того, он предложил сохранить за людьми предпенсионного возраста льготы, которые положены пенсионерам. Президент пообещал сформировать свои предложения в качестве поправок и внести в Госдуму.