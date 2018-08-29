На набережной реки Карповки и Приморском проспекте осенью появится 5 км велодорожек Их должны обустроить до 15 октября

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Петербурга» заключил госконтракт на создание велодорожек на набережной реки Карповки, Приморском проспекте, а также Северной и Южной дорогах. Об этом в среду сообщили в КРТИ.

В ведомстве уточнили, что подрядчику предстоит обустроить велодорожку по нечетной стороне набережной реки Карповки от проспекта Медиков до Чкаловского проспекта. Протяженность трассы составит 0,7 км.

Кроме того, исполнитель должен будет создать дорожку на веломаршруте «Морской проспект – Парк 300-летия». Речь идет об участке 4,7 км на Приморском проспекте, Северной и Южной дорогах. Все работы должны быть завершены до 15 октября.

Добавим, всего в 2018 году «Городской центр управления парковками Петербурга» планирует создать шесть веломаршрутов. Их общая протяженность должна составить 34 км. Еще 2 км — входят в состав моста Бетанкура и продолжения набережной Макарова. Ранее в КРТИ сообщили о заключении госконтракта на строительство велодорожки на участке набережной реки Фонтанки.