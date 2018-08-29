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29.08.18 / 16:48 Новости / Россия и мир

В РНБ назначили нового директора

На пять лет

Фото АБН

В Российской национальной библиотеке сменился генеральный директор – вместо Александра Вислого назначили Александра Вершинина. Соответствующее распоряжение в понедельник подписал премьер Дмитрий Медведев.

Вершинина назначили главой РНБ сроком на пять лет. Ранее он возглавлял Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина.

Напомним, Александр Вислый ранее оказался в центре скандала, связанного со слухами об объединении с Российской государственной библиотекой. Сообщалось, что инициатива принадлежала Вислому и руководителю РГБ Владимиру Гнездилову. На объединение предполагалось потратить 15 млн рублей.

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