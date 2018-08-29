Сбербанк совместно с Mastercard впервые запустил кешбэк для бизнес-карт Возвращается до 10% от покупок в строймагазинах, АЗС и поездок на такси

Сбербанк совместно с Mastercard впервые запустил кешбэк для владельцев бизнес-карт. Об этом в компании сообщили в среду.

Чтобы получить кешбэк, владельцу карты необходимо совершить покупку на сумму от 15 тыс. рублей в течение месяца. От покупок в строительных магазинах и АЗС возвращается 5%, а за поездки на такси – 10%. Акция действует до 5 декабря.

Напомним, ранее Сбербанк сообщал, что повысил ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,4 п.п. Также компания запустила два новых промо-вклада: «Онлайк» с 6,5-6,7% годовых и «Весомая выхода» в долларах с 1,5-3% ежемесячной капитализации. Открыть вклады можно до конца сентября.