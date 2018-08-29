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29.08.18 / 20:29 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Медведев назначил главу Федерации дзюдо Петербурга замминистра спорта

Распоряжение датировано 28 августа

Коллаж АБН

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главу Федерации дзюдо Петербурга Игоря Сидоркевича замминистра спорта России. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина в среду.

«Назначить Сидоркевича Игоря Михайловича заместителем министра спорта Российской Федерации», — сказано в документе. Распоряжение датировано 28 августа.

Добавим, Игорь Сидоркевич родился в 1963 году. В 1985 году он завершил обучение в ленинградском Военном институте физической культуры, а позже окончил академию ФСБ. С 1993 года Сидоркевич руководит Федерацией дзюдо Петербурга, он также занимает должность вице-президента Федерации дзюдо России. В 2013 году Сидоркевич был назначен начальником ГУ Военной полиции Минобороны.

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