США подали жалобу в ВТО из-за введения Россией пошлин на американские товары В МЭР пояснили, то Вашингтон неверно интерпретируют меры

США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин, которые ввела Россия на американские товары. Об этом стало известно в среду из материалов на сайте организации.

В частности, в документе указано, что Москва не ввела дополнительные ввозные пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО. Кроме того, в Вашингтоне считают завышенным размер ставок, пишут «Ведомости».

Между тем в Минэкономразвития РФ заявили, что США неверно интерпретируют меры, принятые Россией. В пресс-службе ведомства пояснили, что действуют «в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам». Соглашение «позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае — США)», добавили в МЭР.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не считает нормальным» иск США в ВТО. Он отметил, что подача иска является «законным правом США», однако Россия намерена использовать «всю широкую палитру контраргументов».

Напомним, ранее Россия ввела дополнительные пошлины на импорт некоторых американских товаров. Ставки импортных пошлин варьируются от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара. Этот шаг стал ответом на повышение США пошлин на российские сталь и алюминий весной этого года.