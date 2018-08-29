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29.08.18 / 21:40 Новости / Россия и мир

Суд арестовал долю «Газпрома» в операторе «Голубого потока»

И долг BSPC перед газовой компанией

Фото АБН

В конце мая Окружной суд Амстердама арестовал акции оператора газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPC), которые принадлежат ПАО «Газпром». Об этом стало известно в среду из финансового отчета российской компании.

Кроме того, суд арестовал долг BSPC перед «Газпромом». В отчете уточняется, что суд наложил ограничительные меры в рамках разбирательства по делу о взыскании с российской компании $2,56 млрд по спору с НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» порядка $4,6 млрд за недопоставку объемов газа по контрактам на транзит. До этого суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере около $2 млрд. По результатам двух арбитражных споров «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Российская компания обжаловала это решение. Одновременно «Нафтогаз» пытается взыскать с «Газпрома» положенные по суду средства.

Добавим, BSPC было создано для реализации проекта строительства газопровода «Голубой поток» из России в Турцию. Компания является совестным предприятием «Газпрома» и итальянской Eni. Ей принадлежит морской участок газопровода.

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