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29.08.18 / 19:38 Новости / Петербург и Ленобласть

На выходных в центре Петербурга ограничат движение из-за концерта

И посвящения в нахимовцы

Фото АБН

С 22:30 31 августа до 10:45 2 сентября на нескольких центральных улицах Петербурга будет ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с подготовкой и проведением ООО «Медиашоу» концерта, сообщили в среду в КРТИ.

В частности, движение ограничат по двум крайним левым полосам Лиговского проспекта в направлении от 2-й Советской улицы к Невскому проспекту. Кроме того, с 10:45 до 12:00 2 сентября движение транспорта закроют по Лиговскому проспекту (от 2-й Советской улицы до Невского проспекта), а также Невскому проспекту (от Лиговского проспекта до Дворцового проезда) и Дворцовому проезду.

Помимо этого, в субботу для автомобилистов закроют движение по Петровской набережной (от Мичуринской улицы до Петроградской набережной) и по Петроградской набережной (от Петровской набережной до улицы Куйбышева). Там будет проходить посвящение в нахимовцы. Ограничения будут действовать с 09:00 до 12:00.

Ранее сообщалось, что в Петербурге перекроют съезд с КАД на Парашютную улицу. Дорожники заменят асфальтобетонное покрытие. Период проведения работ — с 3 по 9 сентября.

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