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29.08.18 / 17:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти откроют новые классы для детей-инвалидов

Обновленный реабилитационный центр будут открывать в несколько этапов

Фото АБН

К началу учебного года в Приозерском доме-интернате для детей-инвалидов в Ленинградской области откроют новые классы для детей, которые проходят курс домашнего обучения. Об этом в среду сообщили в правительстве региона.

Кроме того, к концу ноября в учреждении откроется новый спортивный зал. Следующим этапом станет подключение к работе логопедов, психологов, социальных педагогов, а также инструкторов по трудотерапии. Они будут оказывать помощь родителям и детям с 2019 года.

В пресс-службе правительства добавили, что в настоящий момент в интернате идет капремонт: заменена система очистки воды, оборудованы новые прачечные, а также завершен ремонт внутренних помещений. Теперь специалистам предстоит отремонтировать фасады зданий и благоустроить территорию.

Добавим, Приозерский дом-интернат для детей-инвалидов был основан в 1965 году. Он рассчитан на 211 детей. В настоящий момент в учреждении проживают 165 воспитанников. Это единственное подобное учреждение в Ленобласти.

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