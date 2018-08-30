Акции «Мегафона» подешевели на 17% Акции стоят 560 рублей за бумагу

Акции ПАО «Мегафон» на торгах в четверг упали почти на 17%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По фиксингу на 11:23 акции компании упали на 16,91% и стоят 560 рублей. Снижение происходит на фоне известия о том, что топ-менеджеры «Мегафона» продали свои акции в среду.

Напомним, накануне гендиректор компании Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян продали свои акции компании. Солдатенкову принадлежало 255,5 тыс. ГДР, а Вермишяну — 6 тыс. обыкновенных акций «Мегафона. Также во вторник международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг «Мегафона» до «BB+» с «BBB-«.