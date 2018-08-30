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30.08.18 / 11:43 Новости / Россия и мир / Экономика

Акции «Мегафона» подешевели на 17%

Акции стоят 560 рублей за бумагу

Акции ПАО «Мегафон» на торгах в четверг упали почти на 17%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По фиксингу на 11:23 акции компании упали на 16,91% и стоят 560 рублей. Снижение происходит на фоне известия о том, что топ-менеджеры «Мегафона» продали свои акции в среду.

Напомним, накануне гендиректор компании Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян продали свои акции компании. Солдатенкову принадлежало 255,5 тыс. ГДР, а Вермишяну — 6 тыс. обыкновенных акций «Мегафона. Также во вторник международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг «Мегафона» до «BB+» с «BBB-«.

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