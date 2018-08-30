Албин отчитал «Метрострой» и КРТИ за Фрунзенский радиус «Ход работ на объектах, которые мы посетили в рамках объезда, неудовлетворительный»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отчитал компанию «Метрострой» и комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города за недостаточно быстрое возведение Фрунзенского радиуса. Албин проинспектировал объекты строительства в четверг.

«Ход работ на объектах, которые мы посетили в рамках объезда, неудовлетворительный», — заключил вице-губернатор. По его словам, чтобы сдать станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная» («Шушары»), строителям придется «совершить очередной подвиг». Контрольной датой сдачи объектов Албин назвал 20 декабря.

Чиновник также отметил растущую кредиторскую задолженность «Метростроя» перед поставщиками. «Портфель государственного заказа компании «Метрострой» сегодня по существующим контрактам составляет 130 млрд рублей. И каждый раз эпопея с авансами, с их закрытием и с контрактацией. Под постоянным пристальным вниманием в городе находится проблема расчета с вашими субподрядчиками, поставщиками и главное – выплата заработной платы», — сказал Албин. Он также назвал положение дел в компании и отношения «Метростроя», КРТИ и заказчика строительства «неудовлетворительными, ненадлежащими, ненормальными».

Отметим, летом этого года в чиновники города начали активно говорить о переводе строительства метро на проектное финансирование. Власти уверены, что проектное финансирование позволит сократить сроки проектирования метро и снизить стоимость работ. В КРТИ пообещали после 2025 года тратить на строительство метро по 50 млрд рублей ежегодно. При этом в Смольном осознают, что мощностей «Метростроя» на освоение такого объема средств не хватит. Город рассматривает возможность либо увеличить штат компании, либо привлечь подрядчиков из других регионов.