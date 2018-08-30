Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% из-за обвала песо Поднял на 15%

Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% из-за обвала национальной валюты песо. Об этом в ЦБ латиноамериканской страны сообщили в четверг.

Регулятор поднял ставку на 15%. Также в Центробанке аргентины пообещали, что больше не будут поднимать ставку до конца года.

Отметим, в четверг курс песо упал до нового исторического минимума. Он составил 39 песо за $1. Это произошло на фоне того, что правительство страны запросило у Международного валютного фонда $50 млрд. Падение нацвалюты стало угрожать способности Аргентины расплатиться по долгам.