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30.08.18 / 19:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% из-за обвала песо

Поднял на 15%

Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% из-за обвала национальной валюты песо. Об этом в ЦБ латиноамериканской страны сообщили в четверг.

Регулятор поднял ставку на 15%. Также в Центробанке аргентины пообещали, что больше не будут поднимать ставку до конца года.

Отметим, в четверг курс песо упал до нового исторического минимума. Он составил 39 песо за $1. Это произошло на фоне того, что правительство страны запросило у Международного валютного фонда $50 млрд. Падение нацвалюты стало угрожать способности Аргентины расплатиться по долгам.

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