ФАС выступила против двухэтапной индексации тарифов ЖКХ Так как две трети регионов уже имеют тарифы выше экономически обоснованного уровня

Федеральная антимонопольная служба выступила против двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году – сначала на 1,7%, потом на 2,4%. ОБ этом в среду заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Артемьев пояснил, что две трети регионов уже имеют тарифы выше экономически обоснованного уровня. Он добавил, что ФАС готова согласиться на индексацию тарифов на 1,7% в тех регионах, где тарифы ниже «эталона». Служба собирается направить письма со своей позицией в профильные министерства, передает ТАСС.

Напомним, Минэнерго предложило проиндексировать тарифы ЖКХ на 1,7% с января 2019 года из-за увеличения ставки НДС до 20%. А с июля следующего года предложили проиндексировать тарифы на 4%. Ранее МЭР предлагало повысить тарифы на 2,4%, что ниже уровня инфляции.