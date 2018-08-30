На Фрунзенском радиусе в Петербурге работает недостаточно метростроевцев А сдать станции нужно в этом году

Количество работников на объектах Фрунзенского радиуса в Петербурге не соответствует плановым значениям. Об этом в четверг сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

По плану, на строительстве должны находиться 1790 человек. Однако фактически работают 434 метростроевца.

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Напомним, станции Фрунзенского радиуса – «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» («Южная») — должны сдать в этом году. Проходку тоннеля на этом участке начали еще в 2014 году. Сдачу в эксплуатацию пяти станций метро петербуржцам пообещал губернатор города Георгий Полтавченко. Две станции ввели в эксплуатацию в мае – это «Новокрестовская» и «Беговая», строившиеся к чемпионату мира по футболу.