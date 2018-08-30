Все новости

30.08.18 / 18:40 Новости / Россия и мир / Финансы

В «Гознаке» сообщили о сформировавшихся предпосылках для изменения дизайна банкнот

Но все решения будет принимать ЦБ

Фото АБН

В АО «Гознак» полагают, что предпосылки к изменению дизайна банкнот уже сформировались. Такое мнение в четверг выразил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

При этом ни о каких конкретных датах Трачук не сообщил. Он отметил, что Банк России будет заинтересован в более радикальном обновлении дизайна, когда наступит «момент следующей модернизации банкнот», цитирует Трачука «Интерфакс».

Трачук сказал, что новые изменения, скорее всего, будут отталкиваться от наблюдений за обращением новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Он также напомним, что базовый дизайн банкнот – это разработка 1995-1997 годов.

Напомним, о вводе в обращение новых банкнот стало известно в октябре прошлого года. Массово они стали появляться с декабря 2017 года. Кроме того, аналогичный дизайн применили к «сторублевке», выпущенной к чемпионату мира 2018 года.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.