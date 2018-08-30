В «Гознаке» сообщили о сформировавшихся предпосылках для изменения дизайна банкнот Но все решения будет принимать ЦБ

В АО «Гознак» полагают, что предпосылки к изменению дизайна банкнот уже сформировались. Такое мнение в четверг выразил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

При этом ни о каких конкретных датах Трачук не сообщил. Он отметил, что Банк России будет заинтересован в более радикальном обновлении дизайна, когда наступит «момент следующей модернизации банкнот», цитирует Трачука «Интерфакс».

Трачук сказал, что новые изменения, скорее всего, будут отталкиваться от наблюдений за обращением новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Он также напомним, что базовый дизайн банкнот – это разработка 1995-1997 годов.

Напомним, о вводе в обращение новых банкнот стало известно в октябре прошлого года. Массово они стали появляться с декабря 2017 года. Кроме того, аналогичный дизайн применили к «сторублевке», выпущенной к чемпионату мира 2018 года.