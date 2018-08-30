РФ стала крупнейшим инвестором Украины в первом полугодии 2018 года С января по июнь в страну поступило $1,259 млрд инвестиций

В первой половине текущего года Россия заняла первое место по объему инвестиций в Украину. Это следует из материалов Государственной службы статистики Украины.

Согласно отчету службы, с января по июнь в страну поступило $1,259 млрд инвестиций, из них $436 млн из России, что составляет 36% от общего объема. На втором месте оказался Кипр с объемом вложений $219 млн, потом – Нидерланды, инвестировавшие $207,7 млн. Сообщается, что большая часть инвестиций направлена на финансовую и страховую сферы.

Добавим, инвестиции в основной капитал России во втором квартале 2018 года выросли на 2,8% в годовом выражении. По данным Росстата, объем инвестиций за этот период составил 3,66 трлн рублей. В первом квартале размер инвестиций составлял 2,3 трлн рублей.