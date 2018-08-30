Все новости

30.08.18 / 08:18 Новости / Россия и мир / Экономика

РФ стала крупнейшим инвестором Украины в первом полугодии 2018 года

С января по июнь в страну поступило $1,259 млрд инвестиций

Коллаж АБН

В первой половине текущего года Россия заняла первое место по объему инвестиций в Украину. Это следует из материалов Государственной службы статистики Украины.

Согласно отчету службы, с января по июнь в страну поступило $1,259 млрд инвестиций, из них $436 млн из России, что составляет 36% от общего объема. На втором месте оказался Кипр с объемом вложений $219 млн, потом – Нидерланды, инвестировавшие $207,7 млн. Сообщается, что большая часть инвестиций направлена на финансовую и страховую сферы.

Добавим, инвестиции в основной капитал России во втором квартале 2018 года выросли на 2,8% в годовом выражении. По данным Росстата, объем инвестиций за этот период составил 3,66 трлн рублей. В первом квартале размер инвестиций составлял 2,3 трлн рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.