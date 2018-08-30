На развязке КАД с Московским шоссе на трое суток перекроют съезд С 1 по 3 сентября

На развязке Кольцевой автодороги в Петербурге с 1 сентября полностью перекроют съезд на трое суток. Об этом в четверг сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекроют въезд на внешнее кольцо КАД с Витебского проспекта. Ограничения вводят в связи с производством работ по устранению колейности.

Отметим, ранее также стало известно, что с понедельника, 3 сентября, в Петербурге перекроют съезд №2 с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. Ограничения вводят в связи с работами по замене асфальтобетонного дорожного покрытия. Работы будут проводить с 3 по 9 сентября.