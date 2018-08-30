КГА Петербурга ищет архитекторов и скульпторов для украшения города По направлениям «литературный Петербург», «Петербург петровского времени» и «традиции ленинградского авангарда»

Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс архитекторов и скульпторов, готовых украсить исторический центр Петербурга. Об этом в среду сообщили в ГКА.

В конкурсе заявлено три направления: литературный Петербург, Петербург петровского времени и традиции ленинградского авангарда. Победителям обещают денежный приз и возможность преобразить исторические районы города. Задача конкурса – разработка концепции по размещению элементов благоустройства в одной из категорий конкурса.

Напомним, в июле «Мостотрест» начал замену металлических табличек с наименованиями мостов в центре Петербурга на исторические. Новые таблички из керамики покрыты глазурью и рельефом. Шрифт разработан на основе исторических образцов.