КГА Петербурга ищет архитекторов и скульпторов для украшения города

Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс архитекторов и скульпторов, готовых украсить исторический центр Петербурга. Об этом в среду сообщили в ГКА.
В конкурсе заявлено три направления: литературный Петербург, Петербург петровского времени и традиции ленинградского авангарда. Победителям обещают денежный приз и возможность преобразить исторические районы города. Задача конкурса – разработка концепции по размещению элементов благоустройства в одной из категорий конкурса.
Напомним, в июле «Мостотрест» начал замену металлических табличек с наименованиями мостов в центре Петербурга на исторические. Новые таблички из керамики покрыты глазурью и рельефом. Шрифт разработан на основе исторических образцов.
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