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30.08.18 / 16:48 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Правительство Петербурга закупит квадрокоптеры на 23 млн рублей

В городе может появиться специальное подразделение с квадрокоптерами

Власти Петербурга планируют приобрести в 2019 году квадрокоптеры на сумму 23 млн рублей. Об этом в среду заявил председатель комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности Леонид Богданов.

По его словам, в городе может появиться специальное подразделение с квадрокоптерами для обеспечения безопасности на водных объектах и лесных территориях, передает Regnum. Богданов отметил, что  в городе есть предприятие, которое производит подобную технику. В сотрудничестве с этим предприятием также выразил заинтересованность губернатор Георгий Полтавченко.

Также комитет попросил дополнительное финансирование на поддержание работы спасательных станций в местах отдыха и на обновление парка спецавтомобилей противопожарной службы.

Добавим, жилищный комитет Петербурга запросил у правительства дополнительные 7,8 млрд рублей на финансирование программы капитального ремонта, на субсидии теплоснабжающим организациям, а также на приобретение жилья многодетным семьям. Действующими планами ведомству отведено 23,8 млрд рублей.

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