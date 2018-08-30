Московская биржа открылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2 355,09, РТС - 1 091,35

Индексы Московской биржи на открытии торгов в четверг показывают рост. Индекс МосБиржи увеличился на 0,28% до 2 355,09 пунктов, а индекс РТС – на 0,58% до 1 091,35 пунктов.

По прогнозам Анастасии Сосновой, аналитика ИК «Фридом Финанс», индекс МосБиржи в четверг с высокой вероятностью достигнет отметки 2350 пунктов и закроется выше нее. По ее словам, нефть Brent продолжает движение по восходящей траектории, за баррель сырья европейского эталона вновь дают больше $77. И для рынка российских акций это означает шанс на продолжение роста. Правда, текущая волна подъема характеризуется средними оборотами, что может говорить об отсутствии по-настоящему крупных покупателей.