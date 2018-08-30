Прожиточный минимум в Петербурге вырос на 145 рублей До 11 007 рублей

Прожиточный минимум на душу населения в Петербурге увеличили на 145 рублей. Соответствующее постановление в среду подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Теперь размер прожиточного минимума составляет 11 007 рублей. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составил 12 063 рубля, для пенсионеров – 8 944 рубля, а для детей – 10 741 рубль.

Напомним, в первом квартале 2018 года прожиточный минимум петербуржца составлял 10 862 рублей. Он вырос на 70 рублей, по сравнению с предыдущим периодом. Для трудоспособного населения показатель составил 11 903 рубля, для пенсионеров – 8 831 рубля, а для детей –10 594 рубля.