Российский Forbes сменил владельца В журнал вернется Николай Усков

Российская версия журнала Forbes поменяла владельца. Им стал бизнесмен Магомед Мусаев, пишет РБК со ссылкой на три источника.

Мусаева называют зятем бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Мусаев факт сделки подтвердили. Он добавил, что купил 100% доли в компании «АС Рус Медиа», которая издает Forbes и журнал OK! Но второе издание он намерен продать в ближайшее время.

И.о. главного редактора стал Николай Мазурин, который покинул этот пост в конце июля. Николай Усков, также ранее занимавший пост главного редактора, станет редакционном директором журнала.

Мусаев рассказал РБК, что пока что у него нет готовой стратегии развития журнала. Однако он планирует обеспечить независимость редакции от владельца путем создания совета директоров, в который пригласят представителей владельца, представителей редакции и независимых директоров. Кроме того, по словам Мусаева, американская Forbes Media продлила лицензию российской версии с конца 2019 года до конца 2023 года.

Напомним, этим летом произошел конфликт редакции и бывшего владельца, ACMG и его главы Александра Федотова. Его обвинили во вмешательстве в редакционные дела. Также журналисты рассказывали о задержках зарплат. Главного редактора Николая Ускова уволили в начале июня, он обещал подать на Александра Федотова в суд.