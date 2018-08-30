Сбербанк создаст первый в РФ посевной фонд для инвестиций в инфраструктурные проекты

Сбербанк создает первый в России посевной фонд для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов. Об этом в компании сообщили в четверг.
Фонд будет вкладывать средства в подготовку, запуск и сопровождение проектов государственно-частного партнерства. Объем фонда составит более 12 млрд рублей. Главным инвестором и одним из акционеров выступит Sberbank CIB. Фонд сфокусируется на проектах с капиталом от 10 до 1000 млрд рублей. По планам, организация просуществует шесть лет. Партнером банка по проекту выступает инвестиционная компания InfraONE.
Отметим, Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционная структура Сбербанка. Компания занимается корпоративным кредитованием, документарным бизнесом, оказывает инвестиционно-банковские услуги. Продукты и услуги Sberbank CIB доступны в 12 территориальных банках Сбербанка по всей России.
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Реплики
Правильное решение. Для создания благоприятной городской среды иногда требуется дополнительная финансовая помощь. С таким фондом будет проще создавать и поддерживать инфраструктурные проекты