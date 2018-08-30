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30.08.18 / 12:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк создаст первый в РФ посевной фонд для инвестиций в инфраструктурные проекты

Организация просуществует шесть лет

Фото АБН

Сбербанк создает первый в России посевной фонд для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов. Об этом в компании сообщили в четверг.

Фонд будет вкладывать средства в подготовку, запуск и сопровождение проектов государственно-частного партнерства. Объем фонда составит более 12 млрд рублей. Главным инвестором и одним из акционеров выступит Sberbank CIB. Фонд сфокусируется на проектах с капиталом от 10 до 1000 млрд рублей. По планам, организация просуществует шесть лет. Партнером банка по проекту выступает инвестиционная компания InfraONE.

Отметим, Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционная структура Сбербанка. Компания занимается корпоративным кредитованием, документарным бизнесом, оказывает инвестиционно-банковские услуги. Продукты и услуги Sberbank CIB доступны в 12 территориальных банках Сбербанка по всей России.

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Реплики

  1. Юрий 30.08.2018 at 16:19 - Reply

    Правильное решение. Для создания благоприятной городской среды иногда требуется дополнительная финансовая помощь. С таким фондом будет проще создавать и поддерживать инфраструктурные проекты

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