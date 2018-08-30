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30.08.18 / 21:30 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Смольном одобрили проект креативного пространства от «Максидома» на Уральской улице в Петербурге

Редевелопмент завода имени Калинина

Фото АБН

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила проект создания креативного пространства от компании «Максидом» на Уральской улице. Комиссия заседала в четверг.

Заявление «Максидома» рассматривали повторно. Площадь застройки под здание торгового комплекса увеличили до 5 тыс. кв. м со встроенной автостоянкой на 349 машиномест. По пожарной безопасности проект согласовали с МЧС по Петербургу. Районная администрация поддержала проект в части развития социальной инфраструктуры.

Весной этот проект отклонили, посоветовав уточнить архитектурно-планировочные требования и оценить степень безопасности объекта. В самой компании «Фонтанке» сообщали, что подозревают Василеостровский район в навязывании социальных обязательств. Как стало известно в четверг, компания выделит 30 млн рублей на ремонт детского сада на острове.

Креативное пространство появится на месте бывшего завода имени Калинина. Его здания попадут под редевелопмент. В обновленном пространстве планируют открыть офисы, рестораны, а также гипермаркет «Максидом».

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