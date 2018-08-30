В Петербурге умер балетмейстер Валентин Манохин На 78-м году жизни

В Петербурге умер балетмейстер и педагог Валентин Манохин. Об этом в среду сообщила его внучка Валентина Рыжкова.

По словам Рыжковой, Валентин Манохин скончался от рака кишечника, передает 78.ru. Балетмейстеру было 77 лет.

Отметим, С 1997 по 2009 годы Валентин Манохин преподавал в Щукинском училище. Также в начале 1990-х годов он занимался постановками в Италии, Испании, Израиле. На протяжении всей жизни Манохин занимался постановками танцев в фильмах «Мосфильма», «Ленфильма», киностудии им. Горького и Свердловской киностудии.