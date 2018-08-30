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30.08.18 / 16:33 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Жилищный комитет запросил дополнительные 7,8 млрд рублей на 2019 год

По действующему плану ведомству отведено 23,8 млрд рублей

Фото АБН

Петербургский Жилищный комитет на 2019 год запросил дополнительно 7,8 млрд рублей. Сумму озвучил в четверг глава ведомства Валерий Шиян, передает корреспондент АБН.
Действующими планами ведомству отведено 23,8 млрд рублей. Около половины дополнительной суммы — 4 млрд рублей — составляет увеличение финансирования программы капитального ремонта (пока заложено 4,6 млрд рублей). Суммарно 1,5 млрд рублей комитет хочет направить на субсидии теплоснабжающим организациям (утверждено 10 млрд рублей). Часть этой суммы связана с повышением НДС, пояснил Шиян.

Еще 1,5 млрд ведомство готово направить на субсидирование приобретения жилья многодетным семьям (пока заложены 500 млн рублей). «Вы все получаете письма очередников, они политизированы, но тем не менее», — призвала поддержать этот запрос коллег глава комиссии по социальной политике Елена Киселева.

На собственное содержание комитет просит дополнительно 11,9 млн рублей (пока утвержденный проект на 2019 год — 291,3 млн рублей).

Отметим, проект бюджета будет сверстан только к концу сентября. Основные параметры (суммарные расходы, доходы и дефицит) пока неизвестны.

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