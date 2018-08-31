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31.08.18 / 19:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Renault-Nissan и «Ростех» хотят довести долю в капитале «АвтоВАЗа» до 100%

И провести делистинг с биржи

Альянс Renault-Nissan и «Ростеха» намерен довести долю в капитале «АвтоВАЗа» до 100%. Об этом в пятницу рассказал журналистам старший вице-президент Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

Как пишет «Интерфакс», альянс планирует провести оферту и принудительный выкуп акций. Также компаний уйдет с биржи. При этом Николя Мор неоднократно подчеркнул, что альянсу нужно будет пройти ряд процедур Центробанка, а также предусмотреть регуляторные механизмы по защите прав миноритариев.

В конце 2016 года для компании провели допэмиссию по открытой подписке. В этом году «АвтоВАЗ» провел допэмиссию по закрытой подписке. В настоящий момент компания направила обязательное предложение по выкупу акций, по итогам которого консолидировать должны более 95% акций. Alliance Rostec контролирует более 88% акций «АвтоВАЗа».

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