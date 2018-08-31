Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи 2345,85 пункта, индекс РТС 1092,29 пункта

Торги пятницы на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил 2345,85 пункта с ростом в 0,64%, индекс РТС составил 1092,29 пункта с ростом в 1,56%.

Как отмечает аналитик «Альпари» Анна Кокорева, в лидерах роста в пятницу – акции ФСК «ЕЭС», «Газпрома», а в лидерах падения – акции «Мегафона» и «Мосэнерго». Рубль начал укрепляться, снижение вызвано тем, что пары столкнулись с уровнем сопротивления в районе августовских пиковых отметок. Аналитик полагает, что на следующей неделе укрепление рубля продолжится.