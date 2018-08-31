ЦБ приостановил действие лицензий «Крымского страхового альянса» Компания должна устранить нарушения за пять дней

Центробанк РФ приостановил действие нескольких лицензий АО «Крымский страховой альянс» до устранения нарушений. Об этом стало известно в пятницу из материалов на сайте регулятора.

Согласно приказу ЦБ, страховщик должен устранить замечания в течение пяти дней. В компанию назначена временная администрация.

Между тем в Ростуризме предупредил туроператоров о приостановке лицензии «Крымского страхового альянса». В организации отметили, что решение ЦБ означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений в договоры.

Добавим, «Крымский страховой альянс» был создан в 1999 году. Согласно данным сайта компании, она работает в Крыму и Севастополе, а также обслуживает клиентов в Москве, Петербурге, Уфе, Самаре и некоторых других городах.