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31.08.18 / 14:48 Новости / Россия и мир

ЦБ приостановил действие лицензий «Крымского страхового альянса»

Компания должна устранить нарушения за пять дней

крым налоги

Фото АБН

Центробанк РФ приостановил действие нескольких лицензий АО «Крымский страховой альянс» до устранения нарушений. Об этом стало известно в пятницу из материалов на сайте регулятора.

Согласно приказу ЦБ, страховщик должен устранить замечания в течение пяти дней. В компанию назначена временная администрация.

Между тем в Ростуризме предупредил туроператоров о приостановке лицензии «Крымского страхового альянса». В организации отметили, что решение ЦБ означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений в договоры.

Добавим, «Крымский страховой альянс» был создан в 1999 году. Согласно данным сайта компании, она работает в Крыму и Севастополе, а также обслуживает клиентов в Москве, Петербурге, Уфе, Самаре и некоторых других городах.

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