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31.08.18 / 09:05 Банки / Новости / Россия и мир

ЦБ отозвал лицензию у «К2 банка»

Он занимал 349 место в банковской системе РФ

Фото АБН

Центробанк РФ отозвал лицензию у зарегистрированного в Черкесске АО «К2 банк». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

В ЦБ пояснили, что в частности, портфель выданных гарантий банка более чем в пять раз превысил размер его собственных средств. Кроме того, кредитная организация предоставляла некорректные данные о своей деятельности, что привело к искажению финансового результата.

В сообщении регулятора отмечается, что ЦБ трижды в течение последнего года применял в отношении банка меры надзорного воздействия. Добавим, по данным Центробанка на 1 августа, «К2 банк» занимал 349 место в банковской системе РФ. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

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