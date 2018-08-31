ЦБ отозвал лицензию у «К2 банка» Он занимал 349 место в банковской системе РФ

Центробанк РФ отозвал лицензию у зарегистрированного в Черкесске АО «К2 банк». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

В ЦБ пояснили, что в частности, портфель выданных гарантий банка более чем в пять раз превысил размер его собственных средств. Кроме того, кредитная организация предоставляла некорректные данные о своей деятельности, что привело к искажению финансового результата.

В сообщении регулятора отмечается, что ЦБ трижды в течение последнего года применял в отношении банка меры надзорного воздействия. Добавим, по данным Центробанка на 1 августа, «К2 банк» занимал 349 место в банковской системе РФ. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.