Голикова: Ставка налога для самозанятых может составить от 4% Но для услуг юрлицам – 6%

Ставка по налогу для самозанятых в части услуг, предоставялемых физлицам, может составить 4%. Такое заявление в пятницу сделала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

По услугам, которые предоставляют юрлицу, ставку могут установить на отметке 6%, отмечает ТАСС. Голикова подчеркнула, что по ставке налога в настоящий момент идут большие споры. Тестировать налог начнут с 1 января 2019 года.

Отметим, особый налоговый режим с начала года введут в четырех российских регионах. Это будут Москва, Московская область, Татарстан им Калужская область. Эксперимент продлится полгода, потом режим распространят на остальные регионы. Воспользоваться налогом смогут те, чей годовой доход не превышает 10 млн рублей. Также самозанятым обещают, что они освободятся от подачи какой-либо отчетности и уплаты страховых платежей, кроме как в фонд ОМС. Ранее налоговики уже говорили о возможной ставке нового налогового режима в 4%.