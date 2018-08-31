«Лахта центр» запустил онлайн-трансляцию вида с обзорной площадки

С будущей обзорной площадки «Лахта центра» запустили онлайн-трансляцию вида на Петербург. Об этом в среду сообщили в ОДК.
Онлайн-трансляция доступна на youtube-канале центра. «Тут можно следить за плывущими над Санкт-Петербургом облаками, не дожидаясь открытия «Лахта 360» — обзорной площадки, которая будет размещена в небоскребе, стоящем на берегу Финского залива», — сообщается в описании трансляции.
Отметим, будущая обзорная площадка расположена на высоте 360 метров. Сама башня возвышается над городом на 462 метра. В 2018 году небоскреб стал самым высоким зданием в России и Европе.
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