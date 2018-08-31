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31.08.18 / 10:52 Новости / Петербург и Ленобласть

С 3 сентября изменят маршрут троллейбуса №43

Также на линию выходят электробусы с динамической подзарядкой

С 3 сентября меняется трасса троллейбусного маршрута №43. Об этом в пятницу сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Маршрут продлят до станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Также с 3 сентября на линию выходят электробусы с динамической подзарядкой. Троллейбусы №43 с увеличенным атомным ходом будут следовать по продленной трассе по Российскому проспекту, где отсутствует троллейбусная контактная сеть.

Отметим, это уже седьмой маршрут электробусов с динамической подзарядкой, который открывают в Петербурге. Первый подобный маршрут появился в городе в декабре прошлого года. Электробус №23 связал ул. Шаврова со станцией «Комендантский проспект» и новыми кварталами на Богатырском и Шуваловском проспектах.

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