В МЭР прокомментировали заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО Бизнес вряд ли даст это сделать

Американский бизнес «вряд ли позволит» президенту США Дональду Трампу выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Такое мнение в пятницу высказали в Минэкономразвития РФ.

В ведомстве отметили, что США являются вторым по величине экспортером в мире, передает ТАСС. Поэтому стране необходимы стабильные условия доступа на внешние рынки, а после выхода из ВТО ей придется заключать торговые соглашения со всеми крупнейшими партнерами, включая ЕС, Китай и другие страны.

При этом гарантий, что новые соглашения будут заключены на выгодных условиях, нет, полагают в ведомстве. В министерстве также напомнили, что для выхода из ВТО необходимо решение Конгресса США.

Ранее Дональд Трамп в интервью Bloomberg заявил, что готов выйти из ВТО. По мнению главы государства, он это сделает, если организация не изменит свою работу. До этого Трамп неоднократно критиковал ВТО. В частности, он заявлял, что организация несправедливо относится в Соединенным Штатам и Вашингтон находится в невыгодных условиях.