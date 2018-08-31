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31.08.18 / 13:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Группа ЛСР» построит парк площадью 2 га в «Новой Охте»

Его откроют в этом году

«Группа ЛСР» построит парк площадью более 2 га на территории комплекса «Новая Охта». Об этом компания сообщает в пятницу.

Девелопер комплекса уже приступил к строительству. Открытие парка состоится в текущем году. Парк будет расположен вдоль ул. Корнея Чуковского. В нем высадят 2 тыс. кустарников и 220 деревьев, обустроят велодорожку протяженностью 1 км, пешеходную тропу и места отдыха. Также в парке будет открытая арена для спортивных игр и концертная площадка.

Отметим, «Новая Охта» — один из крупнейших проектов «Группы ЛСР». В него входят 40 жилых домов общей площадью в 900 тыс. кв. м. Все объекты первой очереди уже сданы в эксплуатацию. Вторая очередь в настоящий момент строится в Красногвардейском районе.

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