Половина «красной ветки» метро Петербурга не работала более 20 минут По техническим причинам

Участок между станциями «Площадь Восстания» и «Нарвская» был закрыт для проезда поездов более 20 минут. Об этом в пятницу сообщили в петербургском метрополитене.

С 13:45 движение поездов красной линии метро в Петербурге осуществлялось только от станции «Нарвская» до «Проспекта Ветеранов» и от станции «Девяткино» до «Площади Восстания». Сообщается, что участок путей не работал по техническим причинам.

Добавим, также в 12:52 закрывали вестибюль станции метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания». Станция была закрыта в течение 40 минут из-за обнаруженного безнадзорного предмета.