Все новости

31.08.18 / 14:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Половина «красной ветки» метро Петербурга не работала более 20 минут

По техническим причинам

Фото АБН

Участок между станциями «Площадь Восстания» и «Нарвская» был закрыт для проезда поездов более 20 минут. Об этом в пятницу сообщили в петербургском метрополитене.

С 13:45 движение поездов красной линии метро в Петербурге осуществлялось только от станции «Нарвская» до «Проспекта Ветеранов» и от станции «Девяткино» до «Площади Восстания». Сообщается, что участок путей не работал по техническим причинам.

Добавим, также в 12:52 закрывали вестибюль станции метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания». Станция была закрыта в течение 40 минут из-за обнаруженного безнадзорного предмета.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,174 seconds.