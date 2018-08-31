В России начали официально продавать Samsung Galaxy Note 9 Число предзаказов на 42% больше, чем на Note 8

В России стартовали официальные продажи телефона Samsung Galaxy Note 9. Они стартовали 31 августа.

Количество предзаказов на телефон превысило число аналогичнызх заказов на Note 8 на 42%., пишет РИА Новости. Самым популярным цветом смартфона стал черный, затем идет цвет индиго. Смартфоны с памятью 128 Гб пользуются у россиян большей популярностью, чем 512 Гб.

Предзаказ можно было оформить с 9 по 30 августа. Рекомендованная розничная цена на телефон – 69990 рублей за 128 Гб, 89990 за 512 Гб. У нового Samsung Galaxy экран 6,4 дюйма, аккумулятор емкостью 4 тыс. микроампер, основная камера 12 мегапикселей, фронтальная – 8 мегапикселей. Также смартфоны оборудованы электронным пером S Pen.