Setl City построила 16 социальных объектов в Петербурге за три года И три частных детсада на 305 человек

Компания Setl City построила 13 детских садов и три школы в Петербурге за три года. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Учреждения рассчитаны на 5,1 тыс. детей. Также компания ввела в эксплуатацию три частных детских сада на 305 мест. В настоящий момент Setl City строит еще четыре школы и 11 детских садов.

Добавим, «Группа ЛСР», девелопер комплекса «Новая Охта», сообщила о строительство парка площадью более 2 гектаров на территории ЖК. Открытие парка намечено на текущий год. Он будет расположен вдоль ул. Корнея Чуковского. Парк оснастят велодорожкой, пешеходной тропой, ареной для спортивных игр и концертной площадкой.