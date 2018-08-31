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31.08.18 / 14:04 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Setl City построила 16 социальных объектов в Петербурге за три года

И три частных детсада на 305 человек

Компания Setl City построила 13 детских садов и три школы в Петербурге за три года. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Фото АБН

Учреждения рассчитаны на 5,1 тыс. детей. Также компания ввела в эксплуатацию три частных детских сада на 305 мест. В настоящий момент Setl City строит еще четыре школы и 11 детских садов.

Добавим, «Группа ЛСР», девелопер комплекса «Новая Охта», сообщила о строительство парка площадью более 2 гектаров на территории ЖК. Открытие парка намечено на текущий год. Он будет расположен вдоль ул. Корнея Чуковского. Парк оснастят велодорожкой, пешеходной тропой, ареной для спортивных игр и концертной площадкой.

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