На выходных у сквера Довлатова в Петербурге торжественно повесят табличку С портретом писателя

В воскресенье у сквера Сергея Довлатова в Петербурге появится информационная табличка, на которой укажут новое название этого участка Загородного проспекта. Церемония начнется в 14:00, сообщил в пятницу депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Помимо имени писателя, на табличке будет его портрет. Также на церемонию обещал прийти Валерий Попов, автор книги о Довлатове из серии «Жизнь замечательных людей».

Напомним, сквер Довлатова находится на Загородном проспекте между домами 15 и 17. В прошлом году Вишневский выступил с инициативой назвать этот сквер именем петербургского писателя. Топонимическая комиссия одобрила наименование. Уже издано постановление городского правительства.