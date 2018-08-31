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31.08.18 / 18:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Археологи нашли в Выборгском замке «Тайный дом»

По легенде сооружение может позволить проникнуть в подземный ход прямо под проливом

Археологи обнаружили в Выборгском замке средневековую постройку, которая может быть связана с легендой о ходе между Замковым островом и городом. Об этом в пятницу сообщили власти Ленобласти.

В замковых отчетах XVI века упоминается строительство «Тайного дома», в котором есть лестница, ведущая к берегу пролива. Сообщается, что сооружение может позволить проникнуть в подземный ход прямо под проливом.

Отметим, параллельно с раскопками на месте «Тайного дома» археологическая экспедиция также исследует северный участок вала Выборгского замка. Археологи ищут сохранившиеся элементы артиллерийской фортификации эпохи Нового времени.

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