Археологи нашли в Выборгском замке «Тайный дом»

Археологи обнаружили в Выборгском замке средневековую постройку, которая может быть связана с легендой о ходе между Замковым островом и городом. Об этом в пятницу сообщили власти Ленобласти.
В замковых отчетах XVI века упоминается строительство «Тайного дома», в котором есть лестница, ведущая к берегу пролива. Сообщается, что сооружение может позволить проникнуть в подземный ход прямо под проливом.
Отметим, параллельно с раскопками на месте «Тайного дома» археологическая экспедиция также исследует северный участок вала Выборгского замка. Археологи ищут сохранившиеся элементы артиллерийской фортификации эпохи Нового времени.
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