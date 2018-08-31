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31.08.18 / 17:32 Новости / Петербург и Ленобласть

Глава службы безопасности Русского музея получила условный срок

Четыре года

Фото: Русский музей

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил главу службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову к условному сроку за хищения. Об этом в пятницу сообщает объединенная пресс-служба судов.

Кузнецовой назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Прокуратура просила для нее семь лет колонии. Также суд приговорил главу компании «Фрейм» Николая Дурасова к пяти годам условно.

Напомним, Кузнецову с Дурасовым задержали в 2016 году. Кузнецову обвинили в хищениях бюджетных средств при выполнении госконтракта с компанией «Фрейм» на поставку охранного оборудования для музея. Сумма ущерба составила более 4 млн рублей.

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