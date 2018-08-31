В последний день лета в Петербурге будет тепло и без дождей Утром туман

В пятницу, 31 августа, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода, тепло и преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Северо-Западном УГМС.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит +20…+22 градусов. Ветер – западных направлений слабый. Специалисты также предупредили, что утром в городе возможен местами туман.

Добавим, в Ленобласти также ожидается теплая и облачная погода. По данным специалистов, температура воздуха будет подниматься до +18…+23 градусов. Вместе с тем днем в отдельных районах региона, в основном на востоке, возможна гроза. Местами синоптики ожидают кратковременные дожди.