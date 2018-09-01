В субботу День знаний отметят 1,8 млн российских первоклассников Всего в школы пойдут 15,6 млн детей

В субботу, 1 сентября, День знаний по всей России отметят 1,8 млн первоклассников. Об этом сообщила глава министерства просвещения РФ Ольга Васильева.

Всего за парты в этом году сядут 15,6 млн детей. В своем поздравлении Ольга Васильева указала, что «образование в России – один из локомотивов общесистемного развития страны, в центре которого всегда будет современна школа, вобравшая в себя лучшие традиции и готовая к дальнейшему развитию».

Отметим, в прошлом году количество российских первоклассников также составило 1,8 млн человек. Общее количество школьников было несколько меньше, чем в этом году – 15,5 млн. Количество первоклассников 2017 года было больше количества первоклассников 2016 года на 13%.

В этом году 1 сентября выпало на субботу. Во многих школах занятии начнутся только 3 и 5 сентября. График начала занятий школы определяют самостоятельно.