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01.09.18 / 17:54 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком августа

На втором месте Андрей Лунев, на третьем – Далер Кузяев

дзюба зенитБолельщики ФК «Зенит» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком августа. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе клуба.

Болельщики голосуют за лучших игроков после каждого матча «Зенита». В августе по итогам голосования втором стал Андрей Лунев, третьим – Далер Кузяев. Также «Зенит» вместе с G-Drive, брендом «Газпромнефти», наградят лучших игроков по итогам сезона.

Отметим, Дзюба сыграл в составе «Зенита» в августе шесть матчей. Петербуржцы одержали в них шесть побед. По итогам месяца Дзюба забил шесть мячей в ворота соперников клуба. Напомним, с начала года и до лета Дзюба был в аренде у тульского «Арсенала», потом выступал за российскую сборную. В «Зените» футболист с 1 июля 2015 года, сыграл за команду 109 игр, в которых забил 46 голов.

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