Экспортная пошлина на нефть с 1 сентября снижена на $5,4 за тонну И на другие нефтепродукты и сжиженный газ

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября снижена на 45,4 за 1 т. Об этом сообщили в субботу в министерстве экономического развития.

Таким образом, экспортная пошлина составляет $130 за 1 т, пишет «Интерфакс». Льготая ставка на нефть из Восточной Сибири, с Каспия и с месторождения «Приразломное» по-прежнему равну нулю. Пошлины на экспорт высоковязкой нефти, светлых нефтепродуктов, товарного и прямогонного бензина также снизилась. Существенно стала меньше пошлина на сжиженный газ — $8,6 вместо $18,1 в августе.

Напомним, с 1 января 2019 года правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин. Акцизы вырастут на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. рублей на 1 т соответственно. Они составят 8,258 тыс. рублей и 11,892 тыс. рублей. Это то повышение, которое было запланировано с 1 июля 2018 года.