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01.09.18 / 17:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава ФАС назвал существующие цены на авиабилеты «слишком высокими»

И пообещал, что ведомство до конца года рассмотрит новые алгоритмы ценообразования в этой сфере

ФАС РоссииГлава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев назвал нынешние цены на авиабилеты «слишком высокими». В некоторых случаях они «вообще заоблачные и экономически необоснованные», цитирует в субботу Артемьева «Прайм».

До конца года подконтрольное Артемьеву ведомство предложит новые подходы к алгоритму ценообразования на авиабилеты. По словам Артемьева, ФАС уже обсудила ситуацию в авиакомпаниями, в том числе с «Аэрофлотом».

При этом основные претензии Артемьева – не к авиакомпаниям, а к системам бронирования, в особенности зарубежным (Sabre, Amadeus). В прошлом году на совещании у президента России Владимира Путина глава ФАС говорил, что алгоритмы подобных систем выглядят как результат сговора международных авиаперевозчиков.

В прошлом году ФАС также предъявляла претензии РЖД в том, что билеты в плацкартные вагоны в ряде случаев стоят дороже, чем перелеты лоукостерами. Такие билеты ФАС нашла на направлениях Москва – Сургут, Москва – Новосибирск, Москва – Назрань, по большинству направлений цены на железнодорожные и авиабилеты оказались практически равными. В антимонопольном ведомстве отмечали, что удорожание плацкартных билетов привело к оттоку клиентов. ФАС требовала от РЖД снизить цены на плацкартные билеты.

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